De passage à Labé l'ambassadeur des Etats Unis S.E Denis Hatkins a mis à profit son séjour pour rencontrer la presse chacun à son siège pour une série de discussions concernant des questions actuelles où son pays est impliqué.

Ainsi avec le diplomate notre rédaction a fait le tour de questions concernant certaines visées du président Donald Trump par rapport à l'immigration, aux accords politiques guinéens et à la brulante question du 3 ème mandat .

Sur la position du président Trump sur l'immigration

C'est que le président Trump a dit ce n'est pas que les frontières doivent être fermées mais qu'il faut contrôler qui peut entrer d'avoir les informations sur qui sont ces personnes pour mieux les contrôler et même la Guinée fait la même chose récemment il y a un mois il y avait quelques pakistanais qui étaient expulsés de votre pays ,l'année dernière il y avait des centaines de burkinabés qui faisaient des activités de ménage illégales vous pouvez aussi contrôler vos frontières.

Sur les accords politiques guinéens

Je pense que le plus important c'est que ces accords c'étaient faits entre les guinéens, quand j'ai voyagé j'ai constaté que les guinéens sont bien conscients qu'il n'y avait pas de modérateurs étrangers c'était un accord fait par les guinéens.il y a certains aspects qui s'étaient déjà fait, il y avait dans l'accord la libération de tous ceux qui étaient arrêtés lors des manifestations même demain je vais à Nzérékoré avec le secrétaire général du ministère de la décentralisation et les représentants de la mouvance et de l'opposition pour cette question des accords ,nous sommes là les USA, la France et l'UE comme observateurs, nous avons vu ce qu'ils ont fait notre appui c'est de donner notre appui moral ,ce n'est pas d'imposer notre point de vue c'est de donner notre appui à des accords très africains.

Nous sommes invités à être témoin de donner cette force morale et dire qu'on était dans la salle nous sommes très conscient des engagements pris .jusqu'à présent c'est difficile les élections et même ce changements de moyens de faire les élections de chefs de quartiers... ... ils ont gardé dans les accords l'idée de présenter des candidats indépendants.

Sur la lancinante question du troisième mandat

Vous avez même noté que jusque là le président n'a pas parlé du troisième mandat, il y a les autres qui parlent qui disent en son nom mais je pense que sur la question du troisième mandat il faut que le président parle.

Nous avons fait clair si c'est un principe constitutionnel chaque pays peut changer sa constitution assez souvent mais nous sommes contre le changement de constitution en faveur de lui ,de elle après le deuxième mandat le futur président veut 5 ans 7ans ou trois mandats et nous sommes toujours contre les changements de constitution et en Afrique de l'Ouest en général on a vu que les réactions des gens sont très négative contre les changements de constitutions, c'est vrai qu'au Rwanda et dans les autres pays on a fait des changements et que même les Etats Unis étaient contre ils ont pris la décision en principe il faut noter que le président de la république n'a jamais parler d'un troisième mandat.

Sans vouloir interférer dans la volonté des jeunes guinéens à aller chercher leur vie ailleurs ,le diplomate américain a afficher son inquiétude quand aux dangers qui guettent les candidats au départ surtout ceux qui utilisent les canaux clandestins car leur pauvreté les expose au recrutement dans les réseaux djihadistes quand ce n'est pas la prison et la mort.