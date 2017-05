Togo: Le pays esclave de son endettement, d'après Thomas Dodji Koumou

Voilà comment notre pays est géré depuis des années et pourtant les gouvernants ont installé malgré tout une situation d'inamovibilité du pouvoir et dès que vous voulez revendiquer, on vous tire dessus.

Je suis en train de vous parler de la dette que vos enfants vont payer, puisque les gouvernants eux ils sont riches ainsi que leurs enfants et ceux de nos compatriotes qui les défendent nuit et jour.

« Il s'agit de l'accord triennal que le Fonds Monétaire International (FMI) vient de signé avec notre pays le Togo le 05 mai 2017 pour un montant de 176,16 millions de DTS soit environ 241,5 millions $ us dont 25,17 millions de DTS (34,5 millions $ US seront immédiatement débloqués. Je rappelle que le Droit des Tirages Spéciaux (DTS) est la monnaie du FMI. J'expliquerai çà une autre fois. Cet accord est conclu dans le cadre du FEC.

L'expert en Economie et Finance, également président de l'association « Veille Economique », Thomas Dodji Koumou, ne passe pas sous silence le dernier accord triennal signe entre le Fonds Monétaire International (FMI) et le Togo.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.