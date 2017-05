Togo: Faure Gnassingbé en mode enseignant ce jeudi

Invité d'honneur de la troisième édition du « Transform Africa Summit », Faure Gnassingbé fera ce jeudi 11 mai un exposé sur le thème « Développement de solutions intégrées d'eau et d'énergie pour les communautés ».

« Les écarts d'approvisionnement en énergie et de distribution ont un coût direct et indirect pour les économies africaines » et « Comment les systèmes intelligents d'énergie et de solutions d'eau peuvent-ils résoudre efficacement ce problème ? » sont les deux points que touchera Faure Gnassingbé dans sa présentation devant ses pairs, les experts et autres décideurs.

En effet, l'exposé entend orienter les recherches en Afrique dans trois domaines. D'abord, les solutions intelligentes d'énergies renouvelables et d'eau. Ensuite, le financement d'énergie propre abordable et enfin, les solutions au niveau communautaire.

Notons que cette rencontre à laquelle prennent part les Chefs d'Etas, les décideurs, les dirigeants d'entreprises et les organisations internationales, a lieu à Kigali au Rwanda du 10 au 12 mai 2017. Le thème principal est « Villes intelligentes développement accéléré ».

Il est question au cours des travaux de trouver des voies et moyens de rendre plus attractif le continent aux investisseurs, en axant ses programmes sur les TIC. De même, les participants à ce sommet chercheront à encourager l'entrepreneuriat et faire des pays africains des sociétés intelligentes.

Ceci s'avère urgent car « Les villes africaines sont celles qui croissent le plus rapidement, et celles qui le moins sont urbanisées et connectées », a relevé Paul Kagamé, président rwandais à l'ouverture des travaux.