Madagascar: Migration - Quatre recruteuses sous les verrous

« Ce réseau de businesswomen a déjà envoyé plusieurs jeunes femmes aux différents pays du Golf. Dans la plupart des cas, les travailleurs malgaches connaissent des maltraitances, de séquestrations et des violences sexuelles, une fois arrivés là-bas », a témoigné une victime qui a pu revenir saine et sauve à Antananarivo.

Cent vingt visas désuets utilisés par des jeunes femmes déjà rentrées au pays, des formulaires de contrat de travail, des manuels d'anglais, trois quittances Western Union ainsi qu'une clé USB contenant six visas et billets en version électronique, datés du 27 avril ont été de suite confisqués. Le tout a été découvert chez l'une de trois complices d'Elia.

« Les quatre femmes d'affaires n'ont qu'à attendre les visas et les billets de ces cinq jeunes femmes pour les envoyer », a souligné le chef de service central des enquêtes spécialisées et de la lutte contre les fraudes documentaires.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.