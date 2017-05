Autres temps forts au programme : ateliers, conférences, groupes culturels, films et documentaires, défilés de mode, expositions et dégustations.

Il est prévu à cet effet la célébration d'une journée Afrique consacrée aux Afro-descendants qui sont arrivés au Venezuela et une autre journée consacrée aux héroïnes comme Matea et Hipolita Bolivar.

Parmi les pays qui vont participer à ce festival, on peut citer : l'Afrique du sud, le Bénin, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Mali, la Namibie, le Sénégal, le Niger, la Turquie et la République démocratique du Congo (RDC).

Nous profitons de l'occasion pour inviter massivement la population congolaise à venir à cette semaine culturelle et touristique. Venez partager avec nous, ces moments culturels, touristiques et gastronomiques vénézuéliens », a déclaré Norma Borges.

