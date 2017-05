Congo-Kinshasa: UNESCO - La congolaise Chancelvie Mabiala aux assises de la jeunesse en Arabie saoudite

Avant de quitter le sol congolais, mademoiselle Chancelvie Mabiala a été encouragée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso, au cours d'une audience qu'il lui a accordée. « Bonne chance ma fille, le Congo et l'Afrique sont fiers de toi. »

Organisé par l'Unesco et le comité de liaison ONG/Unesco en partenariat avec la fondation Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz (Misk), le forum Unesco/ ONG 2017 regroupe les Organisations non gouvernementales (ONG) renommées, des représentants des jeunes du monde, des experts, des philanthropes et les innovateurs sociaux.

Avant de quitter le sol congolais pour aller représenter la République du Congo et le continent africain aux assises de la jeunesse en Arabie saoudite, Chancelvie Mabiala a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso.

