Afrique: Ligue africaine des champions - Les Sundowns remettent leur titre en jeu

Le club sud africain de Mamelodi Sundowns défendra son titre à l'occasion de la phase de poules de la 21e édition de la Ligue africaine des champions qui débute le 12 mai à Tunis par la rencontre Espérance de Tunis- l'AS Vita club de Kinshasa.

Après la phase à élimination directe, les choses sérieuses commencent le 12 mai. Un long marathon en vue de sortir dans les quatre poules les seize prétendants pour la succession de Mamelodi Sundowns. La première compétition africaine à quatre poules obligera les concurrents à passer d'abord par l'étape des quarts de finale avant les demies et finales.

Pour donner la saveur à cette édition, l'Espérance de Tunis et l'AS Vita club de Kinshasa lancent les débats dès ce vendredi pour le compte du groupe C. Après, s'ensuivront d'autres matches dans les groupes A et B. Selon le programme, le même vendredi, Etoile sportive de Sahel va en découdre avec Clube Ferroviario da Beira (groupe A), USM d'Alger sera aux prises à Ahly Tripoli (groupe B), Zamalek reçoit Caps United Football Club (groupe B) et le dernier match de vendredi opposera les deux clubs soudanais (Al Hilal contre Al Merreikh (groupe A). Samedi 13 mai, Mamelodi Sundowns accueille Saint George d'Ethiopie (groupe C) avant le match Al Ahly Sporting Club- Zanaco FC (groupe D). Le dimanche 14 mai, le Wydad athlétic de Casablanca accueille le Coton sport de Garoua (groupe D)

Outre la Ligue des champions, la 14e édition de la Coupe africaine de la Confédération entame elle aussi la première journée de sa phase de poules. Le Tout Puissant Mazembe, vainqueur de l'édition dernière est en lice pour une deuxième consécration. Le 12 mai Supersport United FC affronte Horoya A.C (groupe D). Le 13 mai, Zesco United FC croisera Smouha (groupe C), Club Sportif Sfaxien sera aux prises à Mbabane Swallows (groupe B) et Fath Union Sport (F.U.S) accueille Kampala City Council FC (groupe A). Le 14 mai, le TP Mazembe accorde son hospitalité au CF Mounana (groupe D), Clube Recreativo Desportivo do Libolo reçoit Al Hilal Elobied (groupe C), Platinium Stars FC affronte Mouloudia Club d'Alger (groupe B) puis le Club Africain sera aux prises à Rivers United FC (groupe A). La 2e journée débute le week-end du 23 au 25 mai.