Congo-Kinshasa: Législatives 2017 - Agnès Ounounou, candidate déclarée à la première circonscription de Makélékélé

Jouissant d'une expérience acquise en France, dans l'insertion professionnelle des jeunes des quartiers défavorisés et des contacts de coopération avec le Conseil général de la Seine-Saint-Denis où elle a signé des conventions dans le domaine médico-social et de l'aide à domicile, la candidate indépendante aux élections législatives entend utiliser ses réseaux pour « établir des ponts de coopération décentralisée » entre les départements français et l'arrondissement 1 de la capitale congolaise.

Le faisant, Agnès Ounounou dit avoir répondu à toutes celles et tous ceux qui l'ont sollicitée depuis Brazzaville, dans la circonscription de Makélékélé 1, pour les représenter à la future Assemblée nationale. « J'ai rencontré les électeurs », explique-t-elle, après avoir effectué des réunions de proximité dans sa future circonscription, avant de poursuivre : « mon constat est clair : il y a comme un déficit de représentants de la nation, capables de répondre à l'expression de la volonté générale. D'où ma disponibilité de faire entendre l'écho des préoccupations propres à leurs territoires. Et c'est ensemble que nous nous mettrons à l'ouvrage ».

De passage à Paris, après des rencontres avec ses potentiels électeurs, Agnès Ounounou, cheffe d'entreprise en France, a signifié aux Dépêches de Brazzaville son plaisir et son honneur d'annoncer sa candidature, en indépendante, aux élections législatives et locales 2017, dans la première circonscription de Makélékélé.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.