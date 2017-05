Angola: Le MPLA donne priorité à la lutte contre la famine

Luanda — Le programme de lutte contre la faim et la pauvreté et l'augmentation de la qualité de vie des citoyens continuera d'être exécuté par le MPLA durant la période de 2017-2022 afin que plus de citoyens puissent bénéficier des richesses du pays, a déclaré mercredi, à Luanda, le vice-président de cette formation politique, João Lourenço.

João Lourenço, également candidat du MPLA à la présidentielle du mois d'août prochain, a tenu ces propos mercredi quand il présentait publiquement le programme de gouvernement et le manifeste électoral de son parti pour la période de 2017-2022.

Il a encore précisé que pour son parti, la prospérité était le peuple angolais et que son action devait se baser sur une économique forte, dynamique, diversifiée, créant des emplois et des rendements pour les travailleurs en général.

Il a aussi parlé de la nécessité de transformer la richesse potentielle, qui font partie des ressources naturelles d'Angola, en richesse réelle et tangible pour les Angolais.

Il a, d'autre part, souligné que son parti accordait aux jeunes une importance fondamentale dans les processus de transformation politique et sociale, ajoutant qu'il comptait sur eux pour les grandes tâches de progrès et développement du pays.

Le candidat du MPLA a encore défendu l'appui aux familles, aux églises et aux organisations de la société civile dans l'éducation civique et patriotique, ainsi que dans la récupération de valeurs morales, civiques et culturelles.

Il a, par ailleurs, admis que le programme de 2017-2022 prévoyait essentiellement la consolidation de la paix et de la démocratie, de même que la préservation de l'unité et la cohésion nationale, y compris le renforcement de la citoyenneté et la construction d'une société beaucoup plus inclusive.