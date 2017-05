Angola: Le programme du MPLA prévoit augmenter la production d'électricité

Luanda — Elever à 150 pourcent la capacité de production d'Electricité, en passant de 3,3 mille Mégawatts (MW) (production actuelle) à 7,6 mille MW, tel est l'objectif à atteindre par le parti politique MPLA, dans le cadre de son programme de gouvernance, relatif à la période de 2017-2020, en cas de victoire aux élections générales du 23 août prochain.

C'est ainsi que le parti au pouvoir en Angola compte élever à 50 pourcent le taux d'électrification du pays estimé actuellement à 35 pourcent. Plus d'un million de branchements (soit 200.000 par an) seront effectués à travers le pays, précise le programme et manifeste électoral du MPLA présenté mercredi à Luanda par le secrétaire du Bureau politique chargé des questions économique et sociale, Manuel Nunes Júnior.

Il a souligné que l'augmentation d'offre d'Energie requiert la constructionet le parachèvement des barrages hydroélectriques de Caculo Cabaça et de Laúca, ainsi que la liaison des systèmes électriques régionaux du nord, du centre, du sud et de l'est du pays.

Ces projets, selon le programme, vont renforcer la fourniture d'Energie électrique à la province de Benguela, de Huambo et à la ville de Menongue. Le programme renforcera la capacité d'évacuation du bassin de Cuanza vers Luanda.

La cérémonie de présentation du programme de gouvernance du MPLA a été présidée par le vice-président du parti et candidat à la présidence de la République, João Manuel Gonçalves Lourenço.