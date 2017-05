Angola: Le MPLA élèvera la production de tubercules à 15 millions de tonnes

Luanda — Le programme de gouvernance du parti MPLA pour les prochaines cinq années (2017-2022) prévoit l'augmentation de racines et de tubercules (patates et manioc) de 11 à 15 millions de tonnes, a fait savoir mercredi à Luanda le secrétaire du Bureau politique aux questions économique et sociale, Manuel Nunes Júnior.

Rendu public lors d'une cérémonie de présentation publique du candidat du MPLA à la présidence de la République, João Manuel Gonçalves Lourenço, le programme compte également développer les réseaux de production agricole dans le secteur d'Elevage et de Sylviculture, Promouvoir les fermes à large échelle en partenariat avec Know how et des technologies adaptées pour élever davantage la production nationale, fait également partie du projet du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (Parti au pouvoir). Quant au développement d'Elevage, le programme du MPLA précise qu'il sera matérialisé par la construction des abattoirs dans des points stratégiques du pays, de façon à couvrir près de 30 pourcent des besoins domestiques en poulet.

Selon Manuel Júnior, la mise en œuvre de ce programme permettra de couvrir au moins 60 pourcent des besoins domestiques en viande de bœuf, de chèvre, de mouton et de porc, et 80 pourcent des besoins domestiques en œuf. Le secrétaire du Bureau politique a souligné la nécessité de mettre en œuvre quelques programmes du domaine agropastoral, avec l'appui des pays détenteurs de Know how et des technologies. Le programme du MPLA touche à tous les secteurs de la vie du pays, notamment l'Energie, et l'Eau, les Transports, la Pêche, l'Industrie extractive et la Lutte contre la Faim et la Pauvreté.