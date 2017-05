Angola: La réforme de l'Etat parmi les priorités du MPLA

Luanda — Le MPLA propose dans le manifeste électoral publié jeudi, la réforme de l'Etat et la lutte contre la pauvreté comme des lignes fortes de son programme de gouvernement pour la période de 2017/2022.

Le manifeste prévoit le développement harmonieux du territoire, ainsi que la décentralisation et la municipalisation des services.

Ce document considère le progrès, la démocratie, la justice sociale, la défense de la souveraineté comme des voies stratégiques de gouvernance.

Le manifeste présenté par le secrétaire du Bureau politique du MPLA en charge de la politique économique et sociale, Manuel José Nunes Júnior indique comme principaux défis, la promotion du développement durable et diversifié, y compris l'inclusion économique, sociale et la réduction des inégalités.

Encourager la transformation de l'économie, le développement du secteur privé, la productivité, la compétitivité, la valorisation du personnel et la promotion de l'emploi qualifié et rémunéré figurent aussi dans le manifeste.

Le document défend aussi la consolidation de la paix, le renforcement de la démocratie, de la citoyenneté et de la société civile, ainsi que la promotion du développement humain et le bien-être des Angolais avec l'inclusion économique et sociale.