Angola: La motivation des infirmiers a un impact actif sur les besoins du secteur

Luanda — La motivation, l'intérêt et la vision scientifique que les infirmiers démontrent ont des effets actifs sur le développement et l'adaptation aux nouvelles exigences du secteur de la santé, a déclaré mardi, à Luanda, la directrice de l'Hôpital général spécialisé Augusto Ngangula , Ligia Alves.

Ligia Alves, qui parlait, lundi, à l'ouverture du 1er séminaire, a indiqué que le dévouement des infirmiers jouait un rôle clé dans la réalisation des programmes mis en œuvre pour améliorer le système de santé dans le pays.

Selon la directrice, les infirmiers sont une classe forte et respectée car ils sont plus près des malades et satisfont les besoins de ceux-ci.

"Afin de contextualiser, de s'adapter à l'évolution professionnelle et d'améliorer la qualité du travail des infirmiers, ce premier séminaire est particulièrement important dans le développement du profil de compétences", a-t-il souligné.

L'hôpital Ngangula, a-t-il dit, a un plan opérationnel pour la réduction des décès évitables avec le début de la discussion de décès après la mise en place de la commission.

Ce plan implique un meilleur accès aux consultations externes et l'élévation du degré de satisfaction des utilisateurs, de plus grandes exigences sur le respect des normes d'élévation clinique et protocole des principales pathologies.

Selon lui, la sélection de thèmes d'une importance capitale dans ce 1er séminaire vise à atteindre les objectifs dans les angles de formation pour la qualité, l'actualisation des concepts et les procédures et le développement de l'institution, ainsi qu'à former pour l'universalité dea attitudes éthiques crédible.