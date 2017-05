Angola: Ouverture du XIVe Conseil Consultatif du MINFAMU

Luanda — La diversification des sources de revenus des familles, ainsi que la diversification de l'économie représentent les lignes de force d?action dans les stratégies du ministère de la Famille et Promotion de la Femme (MINFAMU), défendues dans le Plan national de développement 2013/2017, a annoncé mercredi, à Luanda, le secrétaire général de cet organisme, Tito Correia.

Le responsable, qui intervenait à l'ouverture du XIVe Conseil Consultatif élargi du MINFAMU sous la devise «Nous devons promouvoir les droits et responsabilités des familles pour le développement durable », qui a compté sur la présence de la ministre titulaire, Filomena Delgado.

Il a fait savoir que cette rencontre visait à analyser le point de situation des principaux politiques, plans, programmes, projets, traités internationaux, accords et protocoles.

Tito Correia a indiqué que parmi les objectifs du Conseil consultatif, il y avait encore la validation du Plan stratégique du secteur pour la période de cinq ans 2018/2022 et la réflexion sur la méthodologie de mise en œuvre, ainsi que le degré d'exécution budgétaire et financière 2013/2017 du Projet d'investissement public (PIP) et les dépenses de fonctionnement.

Selon le responsable, avec la réalisation du Conseil consultatif élargi, on s'entend à l'évaluation des principaux résultats obtenus au niveau du secteur dans la période 2013/2017.

La rencontre débattra deux sous-thèmes, dont le premier a trait au bilan du degré de conformité des recommandations du XIIIe Conseil consultatif 2016 et le plan stratégique pour la période de cinq ans 2018/2022 et la réflexion sur la méthodologie de mise en œuvre et de budgétisation.

Participent à ce Conseil consultatif du MINFAMU, des responsables, des cadres, des techniciens et des consultants de la structure centrale du ministère, ainsi que les directeurs provinciaux de la famille et promotion de la femme, invités des différents organes de l'Etat et partenaires.