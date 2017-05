Cameroun: Ngoulemakong - Au royaume du manioc

Localité considérée comme la porte d'entrée et de sortie de la région du Sud, Ngoulemakong se fait déjà respecter à travers son processus d'industrialisation en cours.

Pour se rendre à Ngoulemakong, en partant de Yaoundé, il faut compter un peu plus d'une heure de route. D'abord, vous empruntez un bus, en passant par Mbalmayo, pour parcourir les 110 kilomètres. Un voyage plaisant, car vous roulez sur la route nationale numéro 2, entièrement bitumée. A l'arrivée à Ngoulemakong, on aperçoit les premiers signes de modernité. D'abord la belle place des fêtes, ensuite le lycée technique avec, à son entrée, le Monument du Cinquantenaire, puis le complexe commercial, fruit d'un partenariat avec le Programme national de développement participatif. C'est à cet endroit que l'activité économique de la cité est concentrée. Non loin du complexe, a poussé de terre, par la volonté de la Société coopérative des producteurs de manioc de Ngoulemakong, une unité de transformation de manioc.

Ici, comme aiment à le dire les habitants de la ville, le manioc est l'or blanc. On le cultive, le multiplie, le vend mais surtout, on le transforme. L'économie locale repose sur cette spéculation. On trouve le manioc dans toutes les cuisines et sous toutes les formes. Cette activité a fait de Ngoulemakong, un pôle de production de farine de manioc, de tapioca, de couscous, d'amidon et bien d'autres encore... . Une expérience élogieuse, dont quelques chiffres et actions font école. Tenez ! L'unité de transformation a une capacité quotidienne de production de farine de manioc qui avoisine les six tonnes. A cet effet, pour faire tourner à plein régime l'unité, les plus de 1000 membres reconnus de la coopérative doivent prélever, sur leur production, plus de 13 tonnes de tubercules, chaque jour. Pour faire mieux, pas moins de 180 hectares ont été cultivés. Avec un record estimé à 20 t/ha, soit 3600 tonnes à récolter, dès ce mois de mai. Les retombées ne se font plus attendre. A ce jour, une micro-finance est créée, suivie d'une maison du planteur.

Ces nouvelles structures ont le mérite d'accompagner les membres du regroupement au plan financier et à la livraison des intrants et semences. Aujourd'hui, pense Angeline Akoa, présidente du conseil d'administration de la coopérative, les ambitions sont élevées. Et l'on envisage même déjà de construire, pour entrer dans la modernité, une usine capable de répondre aux aspirations de son groupe de producteurs, et aux sollicitations d'un marché qui s'ouvre sur le territoire national et dans la sous-région. Question de faire de Ngoulemakong, une ville industrielle.