Cameroun: Economie numérique - On prépare le grand saut

Les enjeux du forum prévu lundi prochain ont été présentés au cours d'un point de presse hier, par le ministre des Postes et Télécommunications.

Le Cameroun veut améliorer la contribution de l'économie numérique au PIB, de 5% en 2016 à 10% en 2020. Par ailleurs, le Plan stratégique de l'économie numérique 2020 ambitionne de passer de 10 000 emplois créés en 2016 à 50 000 en 2020, tout en capitalisant les opportunités du secteur pour augmenter les impôts induits de 136 milliards à 300 milliards de F sur la même période. Pour donner plus de visibilité à l'économie numérique, il n'en fallait pas moins qu'un forum international sur le sujet. Au cours d'un point de presse donné hier à Yaoundé, le ministre des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL), Minette Libom Li Likeng, qu'accompagnaient le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary et le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Joseph LE, a dévoilé les contours dudit forum, qui se tiendra du 15 au 17 mai prochain, avec pour thème : « Comment réussir l'économie numérique au Cameroun ? »

Cet évènement qui s'inscrit dans la continuité de la Conférence économique internationale « Investir au Cameroun : terre d'attractivités », vise la mise en exergue de la volonté politique du président de la République, Paul Biya, de favoriser le développement de l'économie numérique au Cameroun. A travers notamment les rencontres et échanges B2B, la finalisation des protocoles d'accord entre partenaires internationaux et startups. « Il sera question de présenter les atouts de l'économie numérique, de créer des conditions pour un passage réussi du Cameroun à l'économie numérique et de mobiliser des financements internationaux en faveur des projets innovants dans le secteur », argumente Minette Libom Li Likeng. Près de 200 participants prendront part aux échanges, qui vont permettre de tirer le bon parti de l'économie numérique, considérée aujourd'hui comme « un vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité des entreprises et des nations », selon le MINPOSTEL.