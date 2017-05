Burkina Faso: Pont de Gorénor dans le Soum - SOS pour "l'étang des crocodiles"

Alors que s'installe la saison des pluies, les usagers de la route nationale numéro 23 ont la peur au ventre. La cause de leur émoi, le pont qui se situe à cinq kilomètres de Pobé-Mengao et 25 kilomètres de Djibo a été presque endommagé par les eaux de pluies de l'année dernière. Si rien n'est fait, le trafic entre Ouahigouya et Djibo sera totalement interrompu. Ce qui urge, c'est la remise en place des remblais emportés par les torrents d'eau, mais à long terme, il faudra un autre ouvrage pour évacuer le surplus d'eau.

Gorénor en fulfulde ou « l'étang des crocodiles ». C'est à un bas-fond mythique de Nianmanga, village situé à 5km de Pobé- Mengao, que le pont doit son nom. La saison pluvieuse s'annonce. Dans la nuit du 2 au 3 mai, le ciel a déjà ouvert ses vannes dans certaines localités de la province du Soum et la panique était au rendez-vous. Fort heureusement Nianmanga a été épargné.

Pour l'instant. Mais le pire est à craindre avec le temps, de sorte que riverains du pont Gorénor, autorités de la commune et usagers de la RN23, qui va de Ouahigouya à Djibo, sont plus que préoccupés par la dégradation de l'ouvrage d'art.

« Cette route est la plus fréquentée de la commune. Elle est d'une utilité qu'on ne peut mesurer. Elle est plus que fondamentale. Quand l'année dernière elle a été endommagée, on a vu comment les gens ont souffert sur cet enfer. Elle est au cœur du trafic routier de la commune. Nous souhaitons que l'autorité réagisse vite », complainte du maire de Pobé-Mengao, Hubert Coefé. Les riverains sont aussi inquiets que leur édile.

« Notre souci est grand et nous voulons de l'aide. S'il pleut, le pont deviendra infranchissable. Personne ne pourra quitter Djibo pour Mengao ou pour Ouahigouya et vice versa », ajoute Abdoul Karim Sawadogo. Ils craignent même le pire : «Que les usagers des routes ou des riverains ne soient un jour emportés par les eaux ».

Une petite inspection nous permet de cerner ce qu'ils redoutent tant. Sur les lieux, les effets de l'eau de la saison dernière sont palpables. A l'évidence, les ouvrages réalisés ne permettent pas de faire face à la quantité d'eau qui y coule. De part et d'autre du pont, la route ne tient qu'à un fil. En effet, les remblais, c'est-à-dire la terre qui permet de passer sur le pont, ont presque cédé des deux côtés.

A la moindre averse, ce qui en reste pourrait céder. Les ruines du premier pont de Gorénor sont encore là. A 10 mètres se trouve un trou béant qui traverse la route dans toute sa largeur. « Cela est dû à l'excès d'eau que l'ouvrage n'a pu évacuer. Il y a eu trop d'eau en 2016 et le surplus a enjambé les blocs techniques des deux côtés du pont. Des affouillements régressifs ont donc entraîné l'érosion des talus », explique doctement le directeur des Infrastructures de la province du Soum, Karim Iba.

Si le pont est dans un état de délabrement maintenant, sa détérioration ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé il y a plus de deux ans. Selon M. Iba, depuis 2014 il y a un manque d'entretien de l'ensemble du réseau routier. Avec la Transition il y a eu le réaménagement du budget et celui de l'entretien courant a été suspendu. Il n'y a donc pas eu d'entretien en 2015 et en 2016.

Et l'année dernière, avec le haut-commissaire de la province du Soum, les populations ont essayé de colmater les brèches pour rétablir le trafic en mettant un tapis de moellons sur toute la largeur endommagée. Mais la bricole n'a pas, elle non plus, résisté aux torrents. « S'il y a une pluie dans les jours à venir, le trafic sera interrompu totalement », prévient le maire.

Mais courant 2017 une solution "définitive" sera sans doute trouvée. En effet le budget de l'entretien courant est rétabli, a-t-on appris du directeur des Infrastructures. Et la question du pont de Gorénor trouvera remède, du moins c'est qu'espèrent les usagers de cet axe. Au lieu de continuer à poser des emplâtres sur une jambe de bois, Karim Iba pense à un autre ouvrage de même gabarit pour évacuer le surplus d'eau que le premier ne parvient pas à contenir.