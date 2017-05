Burkina Faso: Kaya - Un présumé voleur de pousse-pousse dans les filets des koglweogo

Les groupes d'auto-défense couramment appelés "koglweogo", ont présenté à la presse, le lundi 08 mai 2017 à Kaya, un présumé malfrat spécialisé dans le vol de pousse-pousse aux bornes fontaines de la ville.

C'est le siège des koglweogo situé au secteur n°6 de Kaya qui a servi de cadre à cette rencontre avec la presse. Au menu des échanges : l'interpellation d'un présumé malfrat spécialisé dans le vol de pousse-pousse. Outre les responsables des "justiciers" populaires de la commune, on notait la présence d'une vingtaine de victimes venues récupérer leur pousse-pousse retrouvé grâce à l'enquête des koglweogo. Fait marquant, le présumé malfrat, M.N. (pour ne pas le nommer), assis sur une natte, préparait le thé pour les hommes qui assuraient sa garde.

Selon le président des groupes d'auto-défense de Kaya, Moumini Ouédraogo, les habitants de Kaya sont victimes depuis un certain temps de vols de pousse-pousse. Et d'expliquer qu'en raison de la pénurie d'eau que connaît la ville, les populations sont souvent obligées d'aligner leurs barriques et leurs pousse-pousse chargés de bidons au niveau des bornes fontaines. Profitant de cette situation, des personnes indélicates ciblent des pousse-pousse qu'elles revendent à bas prix dans d'autres localités. Au dire du responsable koglweogo, plus d'une centaine de cas de vols de pousse-pousse a été signalée à ses hommes. Les gérants des bornes fontaines ont aussi décidé de redoubler de vigilance afin de démasquer les malfrats qui sèment la désolation chez leurs clients, constitués en majorité de femmes.

C'est ainsi qu'en fin avril, le gérant d'une borne fontaine du secteur n°3 en partance pour son lieu de commerce, aux environs de 03 heures du matin, a interpellé une personne suspecte en possession d'un pousse-pousse contenant des bidons. Interrogé, l'homme en question a dans un premier temps déclaré travailler dans un garage de lavage de motocyclettes du secteur n°1. Conduit vers ledit secteur, il aurait tenté de s'enfuir. Rattrapé à l'intérieur du CSPS et remis aux koglweogo, il a avoué être l'auteur des multiples vols de pousse-pousse dans la ville.

Une vingtaine de pousse-pousse retrouvés à Pissila

Toujours selon les explications du chef des koglweogo de Kaya, le présumé malfrat écoulait les pousse-pousse volés chez un commerçant de Boins-yaar à Ouagadougou en raison de 8 000 F l'unité. Par la suite, il s'est tourné vers la commune de Pissila où il les écoulait entre 15 000 F et 20 000 F l'unité. "Nous avons réussi à récupérer vingt-un pousse-pousse qu'il avait écoulés à Pissila. Nous avons aussi effectué une mission de recherche à Ouagadougou avec le soutien de nos confrères de Nioko II et de Nagrin. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à mettre la main sur le receleur commerçant de Boins-yaar", a déclaré Moumini Ouédraogo. Une vingtaine de pousse-pousse a été rétrocédée aux propriétaires qui se sont présentés au siège des koglweogo.

A en croire le chef des "brigadiers" de grand chemin, le présumé malfrat sera remis aux forces de sécurité après la fin de l'opération de recherche du matériel volé. Le président des groupes d'auto-défense de Kaya n'a pas caché sa colère envers les anti-koglweogo : « Ceux qui ont les moyens diront que l'interpellation d'un voleur de pousse-pousse ne mérite pas un tapage médiatique. Vous savez aussi que nos forces de sécurité sont sollicitées sur plusieurs terrains afin de lutter contre l'insécurité. Le prix d'un pousse-pousse sur le marché varie entre 40 000 F et 50 000 F CFA.

Imaginez-vous une femme qui économise pendant plusieurs mois grâce à sa petite activité génératrice de revenus pour s'offrir un pousse-pousse et que l'on parle d'objet de moindre valeur. Les actions des koglweogo aux côtés des forces de sécurité ont permis de faire baisser l'insécurité dans notre région. Pour preuve, menez une enquête dans les zones rurales et chez les personnes démunies des villes. Les populations dans leur majorité vous diront que les koglweogo apportent plus de bien que de mal... ».