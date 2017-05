Cote d'Ivoire: Première session ordinaire de l'exercice 2017 du Conseil régional du Worodougou - 21 conseillers donnent quitus à la gestion de Bouaké Fofana

Le Conseil Régional du Worodougou a tenu le samedi 06 mai 2017 sa première session ordinaire de l'exercice 2017. Réunis dans la cour même de l'institution décentralisée de développement local, les vingt un Conseillers régionaux présents sur vingt-neuf, ont donné quitus à leur président Bouaké Fofana pour le compte administratif de l'exercice 2016 et adopté à l'unanimité le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2017. Et ce, en présence des autorités administratives et coutumières ainsi que de plusieurs élus locaux de la région.

Bouaké Fofana s'est assigné pour mission l'amélioration des conditions de vie des populations du Worodougou et de booster la marche de la région sur le chemin de l'émergence. C'est à juste titre qu'il a pu mener à bien les grands chantiers de développement du Worodougou pendant l'exercice 2016. En témoigne l'attestation du Payeur régional Gawa Djetou Jean qui a jugé positif le compte administratif de l'exercice 2016 du premier responsable du Conseil régional du Worodougou Bouaké Fofana. Les Conseillers régionaux quant à eux, se sont inscrits à la même enseigne en lui donnant quitus de ce compte.

En effet, le Président Bouaké Fofana et son équipe ont réalisé au double titre du fonctionnement et des investissements, respectivement un excédent de 155. 514. 983 FCFA et 1.047.867.790 FCFA. Ce qui donne un total excédentaire de 1.203.382.773 FCFA. Selon Bouaké Fofana, cet exploit est l'œuvre de tout le Conseil régional du Worodougou. « Ce résultat n'est pas le seul apanage du Président que je suis, il vient récompenser le travail de l'ensemble du bureau du Conseil régional, des Conseillers et de l'administration du Conseil qui met en œuvre les projets. Je voudrais leur exprimer ma gratitude pour le travail colossal qu'ils ont abattu », s'est réjoui Bouaké Fofana.

Concernant le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2017 adopté par les Conseillers régionaux, il est passé de 2.406.945.000 FCFA à 2.595.897.000 FCFA. Aux dires du Président de la Région du Worodougou, cette hausse s'explique par l'urgence des besoins à réaliser dans les domaines de l'éducation et de la santé. Aussi a-t-il ajouté que ces besoins sont liés à la dégradation très avancée de certaines infrastructures prévues au programme triennal 2018. A l'en croire, il s'agit d'anticiper sur les projets de réhabilitation d'écoles et de centres de santé ; de construction de centres de santé et d'équipement d'établissements secondaires en table-bancs. Le tout pour un montant global de 188.952.000 FCFA. Parlant de l'éducation, Bouaké Fofana a rappelé que les deux tiers du budget au titre de l'année 2017 y seront consacrés.