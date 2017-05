Cote d'Ivoire: Emergence à l'horizon 2020 - La jeunesse d'Abobo sensibilise les jeunes

Le président-fondateur du mouvement "Posaché", Leroy Taleb, a annoncé le lundi 8 mai 2017, une marche pacifique qui aura lieu le 27 mai prochain à Abobo-Samanké. Cette marche, selon lui, a pour but d'amener les jeunes à poser des actions dans le sens de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Puis, il a précisé que le mouvement est une renaissance africaine ayant pour but de pérenniser la paix en Afrique et faire révéler à chacun ses capacités.

C'est pourquoi, dit-il, le mouvement a pour slogan "Tranquillité- Sérénité- Harmonie pour l'Afrique". Il a indiqué que son objectif est de faire évoluer les mœurs et les mentalités de la population ivoirienne surtout celles de la jeunesse d'Abobo. Il a exprimé sa volonté d'aider les autres et la priorité pour lui est de faire comprendre à la plupart des êtres humains que nous ne sommes qu'un sur cette terre, et il faut prôner l'amour partout.

Et d'ajouter : « Je me tourne à présent vers les structures de jeunesse de la commune d'Abobo pour leur rappeler que le défi et les enjeux de mise en œuvre de ce mouvement sont considérables, tant du point de vue de la bonne gouvernance, du respect des procédures instaurées par les autorités ivoiriennes. Nous devrons ensemble veiller scrupuleusement à faire en sorte d'éviter tout blocage qui pourrait contrarier la mise en œuvre de l'objectif. Quant à la jeunesse d'Abobo, il lui appartient donc de saisir l'occasion pour conjuguer ses efforts en vue d'obtenir un impact conséquent et satisfaisant de nos actions. »