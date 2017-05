Ile Maurice: Enseignement supérieur - Un plan pour réglementer les cours externes

Autre point mis en avant dans l'ébauche : le fait qu'il n'existe aucune politique à l'UoM pour l'instant qui traite avec des requêtes ayant trait à la supervision des travaux de recherche en dehors du campus du Réduit. Le plan souligne que s'engager dans des travaux de recherche dans d'autres universités cause préjudice à l'UoM. Car «ces institutions promeuvent leur statut aux dépens de l'UoM, le nombre d'heures dévouées par les enseignants de l'UoM n'étant pas calculé et ne pouvant être contrôlé... ».

Depuis juillet dernier, les chargés de cours sont autorisés à exercer pendant 90 heures en externe, sur une année académique. Cependant, l'ébauche du nouveau plan souligne que ce nombre d'heures ne peut généralement être vérifié. «Il est impératif que l'UoM développe une politique harmonisée en ce qui concerne l'enseignement à l'extérieur de l'université. Les requêtes doivent se faire sur une base institutionnelle et devraient provenir directement des universités concernées et dirigées vers le bureau du VC», peut-on y lire.

On se dirige vers une réglementation concernant les cours donnés par des enseignants de l'université de Maurice (UoM) dans d'autres institutions d'enseignement supérieur. Cela fait un moment que ces cours donnés en externe interpellent. L'Independent Commission against Corruption a également initié des enquêtes suite à des dénonciations. L'administration de l'UoM a préparé une première ébauche du plan visant à mettre de l'ordre dans ce type d'enseignement. Une première réunion en ce sens a eu lieu lundi entre le Vice Chancelier (VC), le professeur Dhanjay Jhurry, et le comité exécutif de l'University of Mauritius Academic Staff Union (UMASU).

