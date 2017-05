Ile Maurice: Élections françaises - Les opérateurs se réjouissent de la victoire de Macron

«Après le désordre européen créé par le Brexit et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'élection de Macron en France est salutaire pour l'Europe et, accessoirement, pour Maurice qui en dépend pour ses échanges commerciaux », explique Raju Jaddoo, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie (MCCI).

Le No 1 de la MCCI croit dur comme fer que l'Europe n'avait pas besoin d'une nouvelle crise qui l'aurait affaiblie face aux deux puissances économiques que sont les États-Unis et la Chine.«Le retrait de la France de la zone euro, proposé par Marine Le Pen, couplé à sa politique protectionniste aurait isolé la France de la scène internationale, avec des conséquences négatives à prévoir sur les relations commerciales qu'elle entretient actuellement avec un ensemble de pays à l'échelle planétaire», dit-il. Et d'ajouter que le nouveau président français a le mérite d'être clair sur son programme européen.

Une analyse à laquelle souscrit totalement le Managing Partner du cabinet d'audit Ernst& Young (EY). Gérald Lincoln estime que l'élection d'Emmanuel Macron est venue apporter un «feel-good factor» à la population française, fragilisée par l'insécurité publique suivant la vague d'attentats qui avait gagné le pays et qui, aujourd'hui, rechigne à voyager. «Aujourd'hui, je peux comprendre que les Français sont plus rassurés et vont commencer à voyager davantage, ce qui ne peut qu'être bénéfique à nos hôteliers.»

Certes, les opérateurs misent beaucoup sur le partenariat qu'Emmanuel Macron compte développer avec l'Afrique. Ils partagent l'opinion d'Emmanuel Macron qui estime que «le doublement de la population africaine et l'émergence de plusieurs pays africains dans les 30 prochaines années pourraient s'apparenter à celle des dragons asiatiques au 20e siècle». Le nouveau président français, on le sait, souhaite que la France, l'Europe et l'Afrique saisissent ensemble les opportunités qui se présentent sur ce continent. Les Mauriciens attendent beaucoup des opportunités découlant de ce nouveau partenariat qu'ils jugent «équilibré, de confiance et de croissance».

Comme on pouvait s'y attendre, la monnaie européenne a réagi positivement le lundi 8 mai à la large victoire du jeune centriste pro-européen. En fait, peu après l'annonce du résultat de l'élection, l'euro est brièvement monté à 1,102 dollar, contre 1,099 vendredi soir à New York. Il atteignait ainsi son plus haut niveau depuis novembre 2016. Face à la devise nipponne, la monnaie unique grimpait aussi, atteignant 124,59 yens, son cours le plus élevé de l'année, contre 124,05 yens, vendredi.

France: 3e partenaire commercial de Maurice

Selon les données publiées par Statistics Mauritius, la France demeurait, en 2016, le troisième partenaire commercial de Maurice derrière l'Inde et la Chine, loin devant le Royaume-Uni. Au niveau des ventes de produits et services, la France est passée en 2016 au deuxieme rang des clients de Maurice, après le Royaume-Uni et devant les États-Unis, l'Afrique du Sud et Madagascar. Selon les douanes françaises, le volume global des échanges entre la France et Maurice s'élevait en 2016 à 633 millions d'euros, en hausse de 3 % par rapport à 2015 (614 millions d'euros).