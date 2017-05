Ile Maurice: SCBG - Une troisième gréviste transportée d'urgence à l'hôpital

Salim Muthy affirme toutefois que la grève continue et que les autres grévistes sont toujours déterminés à aller jusqu'au bout. De la douzaine de détenteurs du SCBG et BAM qui avaient initié cette action, il ne reste plus que huit personnes, dont une seule femme. Le mari de Pamela Dursia a quitté le jardin de la Compagnie pour se rendre au chevet de son épouse.

Le Service d'aide médicale d'urgence (SAMU) a dû intervenir encore une fois en fin de journée, ce mercredi 10 mai, aux côtés des grévistes du Super Cash-Back Gold(SCBG) et Bramer Asset Management(BAM). Après Nirmala Sharma et Céline Zana, Pamela Dursia a été prise d'un malaise lors de cette troisième journée de grève. La trentenaire était l'une des deux seules femmes restantes au jardin de la Compagnie.

