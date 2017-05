Tunisie: Rapport sur l'état des relations UE-Tunisie - vers un approfondissement de notre Partenariat privilégié

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 10 May 2017 / PRN Africa / -- La Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure publient aujourd'hui leur premier rapport sur l'état des relations UE-Tunisie pour la période 2015-2016, conformément à la Politique européenne de voisinage (PEV) révisée et avant la tenue du Conseil d'Association le 11 mai 2017.

Six ans après la révolution de 2011, et particulièrement au cours de ces deux dernières années, des progrès tangibles sont notés, notamment dans les domaines de la consolidation démocratique et la promotion de la bonne gouvernance, le renforcement sécuritaire et les échanges et l'intégration entre les peuples tunisiens et européens. Le soutien constant de l'UE, dès le lendemain de la révolution, s'est aussi démontré par l'association de la Tunisie au programme de recherche Horizon 2020, au programme Erasmus+ et l'adoption d'un partenariat UE-Tunisie pour la jeunesse ainsi que d'un partenariat pour la mobilité.

"Depuis la révolution de 2011, la Tunisie représente l'espoir de notre région commune. Elle a été le phare du changement et des aspirations des peuples de la Méditerranée. Aujourd'hui, la Tunisie a besoin de consolider les acquis de ces dernières années.Le changement qui a commencé en Tunisie doit continuer, et nous, les Européens, nous accompagnons les Tunisiens, la jeunesse tunisienne, grande richesse du pays, étape par étape, sur ce chemin.Au travers de ces actions, l'Union européenne répond "présente" pour la Tunisie, toujours. Nous allons continuer à travailler pour approfondir notre collaboration dans tous les domaines possibles - politique, culturel, économique, commercial, social, sécuritaire - et intensifier les échanges entre nos sociétés, entre nos jeunes, et être sûrs que cela amènera à des bons résultats." a déclaré la Haute représentante/Vice-présidente pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini.

Le Commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement, Johannes Hahn a dit: "La Tunisie fait face à un enjeu majeur: traduire les formidables acquis démocratiques des dernières années en succès tangibles, et créer la croissance et de l'emploi, pour donner au peuple tunisien, en particulier à sa jeunesse, des perspectives d'avenir. Avec la Communication conjointe présentée à l'automne 2016, l'UE a mis sur la table un ensemble de propositions pour appuyer la Tunisie dans ses efforts de réforme, à travers la mobilisation de toute une gamme d'instruments, y inclus une assistance financière substantielle. L'adoption récente, par le Parlement tunisien, du Plan du développement quinquennal 2016-2020 va permettre d'ancrer l'appui financier de l'UE dans une stratégie cohérente et ciblée. Il est urgent désormais de passer à la vitesse supérieure et d'inscrire ces réformes dans la vie réelle".

Détails

Le rapport évalue l'état d'avancement de la mise en œuvre, par la Tunisie et l'UE, du Plan d'Action du Partenariat privilégié (2013-2017) depuis mars 2015. Il se concentre sur l'avancement des réformes clés, conformément aux priorités stratégiques convenues entre les deux parties, telles que:

- La consolidation démocratique et la promotion de la bonne gouvernance conformément à la Constitution et aux engagements internationaux de la Tunisie;

- La relance socio-économique et la mise en œuvre de réformes structurelles en phase avec les priorités identifiées dans le Plan de développement 2016-2020 de la Tunisie;

- Le renforcement des relations commerciales UE-Tunisie, notamment en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA),

- le défi sécuritaire et le terrorisme, soulignant les résultats opérationnels significatifs obtenus par les services de sécurité tunisiens en 2016.

Par l'intermédiaire de ce rapport, l'UE renouvelle sa volonté de soutenir la Tunisie pour:

- La création d'une économie moderne, verte et innovante. Dans ce contexte, l'association de la Tunisie au programme de recherche Horizon 2020 et sa mise en œuvre progressive représentent une étape importante;

- Promouvoir la mobilité des jeunes et des étudiants, en particulier à travers le programme Erasmus+, etrenforcer davantage les liens et échanges entre les deux sociétés. Dans le cadre du "Partenariat UE-Tunisie pour la jeunesse", adopté en 2016, l'UE s'est engagée en parallèle à renforcer ce soutien, en allouant une tranche additionnelle de 10 million d'euros à la Tunisie qui vise à mobiliser 1.500 étudiants, enseignants et jeunes chaque année d'ici à 2020;

- Renforcer la coopération entre l'UE et ses Etats membres et la Tunisie dans le domaine sécuritaire, afin d'y apporter des réponses concertées,

- Intensifier leur partenariat en matière de gestion de la migration, réaffirmant l'importance du Partenariat pour la Mobilité et saluant le lancement des négociations, en octobre 2016, sur la facilitation des visas et la réadmission.

