Cote d'Ivoire: IPS-CGRAE / Couverture sociale - L'extension à d'autres couches socioprofessionnelles annoncée

L'Institution de Prévoyance Sociale - Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat (Ips-Cgrae) ambitionne d'étendre la couverture sociale à de nouvelles couches socioprofessionnelles, autres que les fonctionnaires. Et ce, pour contribuer à accroire le nombre des populations bénéficiant d'une sécurité sociale qui est de 10 % seulement.

Cette information a été rendue publique par le directeur géné- ral de l'Ips-Cgrae, Berté Abdrahamane, le mercredi 3 mai dernier, lors de la visite du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, dans cette institution de pré- voyance sociale. M. Berté a indiqué que cette extension de la couverture sociale est inscrite dans les perspectives et diligences de cette structure. En dehors de ce projet, le Dg entend relever d'autres challenges. Notamment la mise en œuvre de la retraite complémentaire par capitalisation qui permettra, selon Berté Abdrahamane, de relever de manière substantielle le revenu de remplacement au-delà du taux maximum actuel. « Il faut que cela soit effectif dans le courant du deuxième trimestre de 2017.

Avec cette retraite complémentaire, le taux de remplacement qui est actuellement de 61,5 % passera à 80 voire 90 % », a fait remarquer le directeur général de l'Ips-Cgrae. Evoquant également la réalisation d'études en vue de la création de nouvelles branches de la sécurité sociale au titre des prestations familiales et des accidents de travail et maladies professionnelles. Ce, en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat. Et l'achèvement du schéma directeur du système d'information et la mise en œuvre d'une politique d'actions sanitaires et sociale en faveur des personnes du troisième âge, à travers la création d'un fonds social vieillesse. Au titre des diligences à mettre en œuvre, M. Berté a informé le ministre Jean Claude Kouassi de la signature du contrat triennal avec l'Etat de Côte d'Ivoire sur les trois années à venir.

La signature de la convention de prise en charge financière par l'Etat des prestations dites non contributives, garantie nécessaire à la conformité du système de gestion des pensions publiques aux principes cardinaux, en matière de sécurité sociale. Aussi s'est-il réjoui des retombées positives de la réforme de 2012 des régimes de pensions publiques. Pour sa part, le président du Conseil d'administration de cette Institution de Prévoyance Sociale, Blé Mamadou, a exprimé sa reconnaissance au ministre Jean Claude Kouassi pour sa première visite officielle dans cette structure.

« ( ... ) Votre présence à la tête de ce département ministériel nous laisse espérer un lendemain meilleur pour la vie de notre institution » a relevé Blé Mamadou. Exprimant sa reconnaissance aux gestionnaires de cette institution de pré- voyance sociale, le ministre Jean Claude Kouassi a indiqué que l'objectif de sa visite est de s'imprégner des réalités de cette institution. Il a félicité le Pca et Dg pour la décentralisation des agences de cette Institution de prevoyance sociale. « Notre objectif est de faire en sorte qu'aucun assuré social de l'Ips -Cgrae ne voit ses droits être mis en péril.

Et cette volonté est bien traduire dans la stratégie nationale de protection sociale adoptée par le Gouvernement ivoirien au mois de mai 2014 » a signifié le premier responsable de la protection sociale en Côte d'Ivoire. Pour lui, la mise en œuvre réussie de la réforme de l'Ips - Cgrae en cours va à n'en point douter , impulser un nouvel élan à la protection sociale en terre ivoirienne.