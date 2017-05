Afrique de l'Ouest: Visite de travail et d'amitié - Le président ghanéen élevé à la dignité de grand-croix

En visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, le président de la République du Ghana a été élevé à la dignité de Grand-Croix. C'était au cours du dîner offert le vendredi en son honneur par le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara.

A cette occasion, le président ivoirien a estimé que la visite de son homologue vient renforcer la longue et solide amitié ainsi que l'estime mutuelle qui unit les deux pays et les deux peuples frères, liés par l'histoire, la géographie, la culture et la politique. « Elle est également l'occasion d'échanger sur les voies et moyens de rendre la coopération ivoiro-ghanéenne plus dynamique, plus étroite et plus diversifiée », a-t-il souligné, avant de relever que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a augmenté de 35% depuis 2012, pour atteindre 562 millions de dollars US en 2016.

Quoique encourageants, a-t-il poursuivi, ces résultats sont largement en deçà des potentialités des deux pays qui font partie des locomotives économiques de la sous-région ouest-africaine. C'est pourquoi, il a recommandé que les efforts soient conjugués dans tous les domaines pour le bonheur des peuples. «Nous devons, plus que jamais, mutualiser nos efforts pour répondre aux défis auxquels nos Etats doivent faire face, notamment l'intégration sous régionale et régionale, le terrorisme ou encore et la piraterie maritime », a-t-il exhorté.

Tout en se félicitant de la décision de son hôte de privilégier une solution négociée au litige qui oppose le Ghana et la Côte d'Ivoire sur la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Le lendemain, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a visité la centrale à cycle combiné de la Compagnie ivoirienne de production d'électricité (CIPREL) qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. En compagnie du vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, le numéro un ghanéen s'est imprégné des réalités et expériences ivoiriennes en matière de production d'énergie. «La centrale à cycle combiné de Ciprel que vous visitez est un exemple du partenariat du secteur public avec le secteur privé.

Pour nous, le secteur privé occupe une place prépondérante dans la stratégie de développement du secteur électrique et permet d'accélérer et d'améliorer la production », a indiqué le ministre du Pétrole, de l'Energie et de l'Energie renouvelable, Thierry Tanoh. Avant de rappeler qu'à travers la ligne d'interconnexion avec le Ghana, la Côte d'Ivoire exporte de l'énergie électrique vers le Togo et le Bénin.

Après avoir expliqué que 12 000 GWh ont été exportés vers le Ghana de 1994 à 2016, le ministre, Thierry Tanoh s'est félicité des relations commerciales entre les deux pays. « Nous espé- rons que ce partenariat va se renforcer dans les années à venir pour le bonheur des Ivoiriens et des Ghanéens », a-t-il souhaité. Selon le directeur général de la centrale, Kouassi Bernard, l'entreprise qu'il conduit a une puissance totale de 556 MW et représente 29% de la capacité de géné- ration d'électricité du pays. A l'en croire, le site a produit 35% de l'énergie électrique en Côte d'Ivoire en 2016.