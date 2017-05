Cote d'Ivoire: Prévention de la diarrhée rotavirus - Trois doses de vaccin gratuit pour sauver des nourrissons

De toutes les diarrhées touchant les nourrissons et les jeunes enfants à l'échelle mondiale, la diarrhée à rotavirus est la plus fréquente et la plus grave. Raison pour laquelle le gouvernement ivoirien et ses partenaires de la santé ont décidé d'introduire le vaccin contre la maladie dans le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination (Pev). Ainsi depuis le mois de mars 2017, le vaccin anti rotavirus est administré par voie orale aux nourrissons, en vaccination de routine, donc gratuitement.

Pour une meilleure compré- hension de cette politique sanitaire, le Pev a rencontré, le mardi 9 mai 2017, les journalistes dans ses locaux pour une séance de mise à niveau. Les rotavirus, agents pathogènes de la maladie, a indiqué M. Bongbri Amian Barthélémy, communicateur de proximité et formateur au Pev, sont la première cause de diarrhée sévère avec déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans. « La diarrhée à rotavirus est très contagieuse. C'est une maladie des mains sales. Le rotavirus se transmet d'un enfant à un autre par l'intermédiaire des mains, des objets et de l'eau contaminés par le virus », a-t-il expliqué, insistant sur le fait que la maladie se transmet d'homme à homme.

Le 1er cas étant un enfant porteur des agents responsables, qui après avoir fait ses selles ne lave pas ses mains et va saisir son jouet ou une balle pour jouer avec ses amis. Les enfants les plus exposés sont ceux âgés de 3 mois à 3 ans. C'est pourquoi dans le calendrier vaccinal, le vaccin anti rotavirus s'administre en trois (3) doses à 6, 10 et 14 semaines d'âge. « Il est administré en même temps que les autres vaccins prévus à ces âges. Et une fois le programme respecté, l'enfant est protégé pour de bon. Il est donc important pour les parents de respecter le calendrier vaccinal des enfants », a-t-il insisté.

Si la maladie peut être évitée par la vaccination, il faut que, a précisé M. Bongbri Amian Barthélémy, les enfants bénéficient de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et d'une alimentation équilibrée. Par ailleurs, les parents doivent assurer de bonnes conditions d'hygiène et collective. Notamment le lavage des mains à l'eau propre et au savon, surtout après les selles, l'utilisation des latrines et l'élimination hygié- nique des selles des enfants.