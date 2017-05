Cote d'Ivoire: Lancement officiel de la campagne de vérification des instruments de mesure 2017 - Le ministre exhorte les commerçants à se soumettre au contrôle

Ainsi, pendant la campagne qui s'ouvre aujourd'hui, pour s'achever le 10 septembre 2017, les agents du ministère s'attèleront à contrôler les instruments de mesure sur toute l'étendue du territoire national. Les instruments reconnus valides porteront une étiquette verte visible et infalsifiable, ceux qui seront refusés porteront une étiquette rouge de la même qualité. En outre, les contrevenants et autres récidivistes seront sanctionnés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Hier, au lancement de la campagne de vérification des instruments de mesure 2017 dans une station-service à la Riviera 2, le ministre du Commerce Souleymane Diarrassouba a montré le bienfondé de cette campagne à travers l'exemple d'un malade dont le diagnostic a été faussé à cause de la défaillance du thermomètre et du tensiomètre. « Ces cas qui sont courants soulignent à souhait les enjeux de la qualité des instruments de mesure.

