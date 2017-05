Afrique: Farid Zarif, Sous-secrétaire général de l'ONU - : "Le pays a été vigilante à sa frontière avec le Liberia "

Le sous-secrétaire général des Nations Unies, Farid Zarif, par ailleurs représentant spécial du secrétaire général au Liberia séjourne en Côte d'Ivoire. Hier, il était au ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour échanger avec une délégation interministérielle conduite par le directeur de cabinet, Toh-Bi Vincent.

La fin du mandat et donc le retrait des forces onusiennes du Liberia prévu en fin d'année, l'élection présidentielle du Libéria au mois d'octobre prochain et la coopération sousrégionale entre le Liberia et les pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire, ont été les sujets abordés. «Je voudrais remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation. J'ai fait le point avec les autorités de la situation au Liberia au niveau de la mission onusienne dans ce pays, notamment la diminution des effectifs de la force onusienne. Nous avons discuté de la situation à la frontière.

A ce niveau, je remercie le gouvernement ivoirien pour sa vigilance accrue. La Côte d'Ivoire a été très vigilante tout au long de la frontière pour assurer la sécurité des personnes et des biens », s'est-il félicité. En effet, les forces ivoiriennes stationnées le long de cette frontière ont fait l'objet de plusieurs attaques de groupes armés. A chaque assaut des assaillants, les soldats ivoiriens ont démontré leur engagement et leur détermination à veiller sur la sécurité du peuple ivoirien par une réaction rigoureuse et efficace. Les agresseurs ont toujours été repoussés avec brio. «Les repré- sentants du gouvernement ont indiqué que la Côte d'Ivoire va continuer ses efforts en augmentant le niveau de vigilance », a précisé Farid Zarif. Tout en se félicitant de la réussite de sa visite sur les bords de la lagune Ebrié, il a estimé que la Côte d'Ivoire a été "un bon partenaire" des Nations unies et a traduit sa reconnaissance aux autorités.