Cote d'Ivoire: Formation sur l'assurance - Un séminaire s'ouvre bientôt à Grand-Bassam

Une occasion pour se former sur l'assurance. Tel est le leitmotiv du Cabinet d'expertise, de conseil et de courtage en assurance (CECC Assur) qui organise du 17 au 19 mai 2017 à GrandBassam, la 4ème édition du séminaire international de formation sur l'Assurance. Et cela, en collaboration avecla Direction des Assurances de Côte d'Ivoire.

Lors de la conférence de presse tenue récemment à Abidjan, Habib Coulibaly, Directeur général de CECC Assur, tout en révélant que cette formation a pour but de mieux faire connaitre les métiers de l'assurance, a évoqué le contenu de la formation qui sera dispensée. Au cours de cette session, il s'agira de définir le caractère général et particulier de l'assurance construction ; présenter les responsabilités de chaque acteur au processus de construction ; présenter les différentes polices d'assurance construction et leurs spécificités ; présenter les autres types d'assurances dommages qui concourent à la sécurisation et à la pérennisation des biens et du patrimoine d'une personne physique ou morale.

L'accent sera également sur les différentes étapes à suivre en cas de sinistre, de la déclaration au paiement. Présent à cette rencontre, Youssouf Traoré du ministère de l'Economie et des Finances s'est réjoui de cette initiative du fait de l'importance de l'assurance dans le quotidien des populations. Un séminaire de formation qui a pour cible les particuliers, les institutions, les banques, les mutuelles, les architectes, les promoteurs immobiliers, les entrepreneurs, les bureaux d'étude, les juristes, les chefs d'entreprises, etc.