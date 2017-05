Ile Maurice: Médecine - Les examens avant l'internat se tiendront le 3 juin

La date à retenir pour les aspirants médecins : le 3 juin. Ce samedi-là, deux épreuves de médecine, organisées par le Medical Council, devraient avoir lieu.

D'abord, les examens pour l'internat, soit les Pre-Reg Exams. Mais aussi les examens de fin de cycle, c'est-à-dire pour ces internes qui attendent de devenir officiellement médecins. Jusqu'à présent, autour de 75 candidatures ont été enregistrées pour chaque épreuve, soit environ 150 au total.

La première édition des Pre-Reg Exams s'est tenue le samedi 26 novembre 2016 au Queen Elizabeth College. Des 314 postulants inscrits auprès du Medical Council, qui y avaient pris part, 245 ont été reçus.

Par ailleurs, une réunion spéciale du board du Medical Council s'est tenue hier après-midi, mercredi 10 mai. Un des items à l'agenda était de se pencher sur le recrutement du prochain Registrar. Après 12 années, ce poste a été re-advertised par le Medical Council.

Dans un premier temps, pour le poste de Registrar, certaines sources au sein de l'organisme estimaient que ce serait mieux de confier le recrutement à un independent body, comprenez une agence. Cette option a bel et bien été évoquée hier, mais au final elle a été rejetée. Il a été décidé qu'un sous-comité sera créé, constitué de membres du board, mais aussi de personnes externes dont des représentants du ministère de la Santé.

Outre le Registrar, l'Ordre des médecins compte embaucher un Administrative Officer. Jusqu'à présent, ce poste n'existait pas au Medical Council. Toutefois, on avance qu'il est important d'avoir quelqu'un de plus pour s'occuper des tâches administratives. «Le Medical Council et le Dental Council se trouvent dans les mêmes locaux. Un Administrative Officer est nécessaire», indique-t-on. Et d'ajouter que l'on compte remplir ces deux postes au plus vite. Le sous-comité se chargera du recrutement à la fois du Registrar et de l'Administrative Officer.