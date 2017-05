Ile Maurice: Bambous-Virieux - Les pêcheurs réclament une aide après les fortes pluies

Il explique que les pêcheurs ne savent plus à quelle porte frapper et s'estiment délaissés par le gouvernement. «Le ministre de la Pêche ne nous a jamais reçus et ce, malgré nos différentes requêtes. Pourtant, avant les élections, il venait dans le village et nous promettait qu'il allait changer la vie de pêcheurs», déplorent ceux réunis sur place.

«Cela fait trois semaines que nous n'avons pu pêcher, on utilise de l'essence pour sortir en mer mais on ne prend rien», ajoute Munisamy Marday.

Il explique que si les pêcheurs enregistrés touchent une allocation de mauvais temps pour les jours où il a plu et que la météo a déconseillé les sorties en mer, ils ne touchent rien pour les jours suivant les pluies et que la mer est boueuse.

Ils étaient au moins une vingtaine venant des villages de Mahébourg, Ville-Noire et Bambous-Virieux à s'être réunis pour chercher une rencontre avec le ministre de la Pêche et décider de la marche à suivre le cas échéant.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.