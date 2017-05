Cameroun: Orijin choisit Mr Léo pour incarner le mouvement LiveOrijinal

La marque de boisson alcoolisée Orijin produite par Guinness Cameroun a choisi l'artiste musicien camerounais Mr. Léo comme Ambassadeur officiel de la marque pour incarner le mouvement LiveOrijinal.

Depuis la fin du mois d'Avril 2017, les consommateurs découvrent avec beaucoup d'enthousiasme les affiches avec l'image de Mr. Léo portant le message de la marque « Reste authentique et crée ta tendance ». Le message nous invite à vivre de façon originale. D'où la signature LiveOrijinal

Pendant la séance de présentation de l'ambassadeur aux professionnels des médias, l'équipe marketing explique que la raison d'être de la marque Orijin est de « célébrer la culture de réinvention ». Il ne s'agit pas d'un « copier - coller » des traditions, mais de créer quelque chose de nouveau et moderne, tout en restant authentique à nos origines, notre particularité.

Kelvine MVONDO, Brand manager à Guinness Cameroun affirme que Orijin est une marque de boisson alcoolisée, faite à base des extraits de fruits et plantes. Guinness Cameroun est fière d'avoir réinventé la consommation de la bière au Cameroun en offrant aux consommateurs une boisson alcoolisée qui est un mélange de modernité et de tradition offrant le goût d'une bière blonde classique tout en utilisant le procédé de fabrication de nos mixtures traditionnelles.

Mr Leo incarne cette culture de réinvention avec d'une part sa musique qui est un mélange de sonorités modernes et des rimes originales inspirées d'expressions en « Francamglais » pour créer sa propre tendance, et d'autre part son look Afritude car les fans reconnaissent facilement sa coiffure NAPPY et l'artiste arbore fièrement des vestes qui associent la couture moderne des prêt-àporter et le design des tissus pagne qui rappellent son identité camerounaise.

À propos de l'artiste: Mr. Léo est un artiste musicien interprète originaire de Buéa (Sud Ouest Cameroun). Mr Léo est produit par Alpha Better record. Il est l'auteur de plusieurs titres à succès tels que « On va gérer » / « Jamais Jamais » L'artiste a aussi collaboré avec d'autres musiciens tels que Hiro, Locko. Nominé

à plusieurs reprises au plan national, Mr Léo a reçu de nombreuses distinctions notamment celle de Meilleur Artiste Masculin au Canal D'Or 2017.

À propos de la marque: Orijin est une marque de boisson alcoolisée faite à base des extraits de fruits et plantes. La marque appartient au groupe Diageo, leader mondial des boissons alcoolisées de prestige. Orijin existe en deux versions : une version « Ready to Drink » dans une bouteille de 60cl qui coûte 600 FCFA prix public conseillé et une version concentrée en spiritueux dans des bouteilles de 20cl à 800 FCFA et 75cl à 2 600 FCFA.

Orijin existe pour Célébrer la culture de la Réinvention, Live Orijinal 237 La vente de l'alcool est strictement interdite aux personnes de moins de 21 ans. À consommer avec modération.