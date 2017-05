Cameroun: Drame - Les derniers jours de Farrhel Abena

Farrhel vivait au quartier Nsam avec sa grand-mère et l'une de ses tantes paternelles. La maman de la jeune fille vit depuis 10 ans en Europe où elle a refait sa vie. Chaque jour Farrhel ne manquait pas de contacter son père au téléphone pour avoir de ses nouvelles. Vendredi dernier, la jeune fille a envoyé quelques photos d'elle à son père par Watsapp au moment celui-ci s'apprêtait à quitter Campo pour Yaoundé. Sur les images on peut voir une belle jeune fille, souriante, plein de vie. A ce moment-là son père était loin d'imaginer le pire.

Depuis que ce drame a eu lieu dans l'après- midi de samedi, le père de Farrhel, Valentin Abena Nsoe Nguini, fonctionnaire de police en service à Campo dans la région du Sud, ne cesse de consulter les derniers messages échangés avec sa fille ces quatre derniers mois. Le 31 janvier dernier, Farrhel écrit à son père sur Whatsapp. « Papa je suis fatigué de vous pourrir la vie maman et toi. J'ai les mêmes problèmes tous les ans. Cette année encore, il y a le problème de ce mauvais esprit qui m'empêche de me concentrer à l'école et pourtant je me prive de vivre une vie de débauche, je n'ai que ça en tête : faire mon école et réussir ma vie, mais je n'arrive pas. Pardonnez-moi je préfère vous quitter ».

Selon les sources parentales, la jeune fille avait mis le feu dans sa chambre après avoir aspergé le pétrole sur tous ses effets personnels. Ces parents n'ont rien récupéré de tout ce qu'elle avait comme effets vestimentaires, téléphone portables, diplômes ou encore son ordinateurs portable. Dans l'entourage de la jeune fille l'on évoque un cas de suicide. La victime était étudiante en cycle de licence professionnelle, filière comptabilité et gestion à l'Institut supérieur des technologies et de gestion (Istag).

