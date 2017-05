Il va sans dire que le silence ou l'impuissance du Gouvernement de la République à endiguer cette dérive, aurait des conséquences les plus imprévisibles et d'une gravité sans précédent à très brève échéance./.

Des motocyclettes et autres engins endommagés. Des policiers molestés et leurs armes confisquées par des populations. Nous ne sommes pas dans un pays en pleine guerre civile. Ces scènes se déroulent dans l'arrondissement de Kouoptamo, dans le département du Noun ».

Des planteurs sommés de retourner chez eux. Des maisons incendiées et leurs habitants au pas de course pour éviter le pire. Des femmes violées du fait de leur appartenance à une tribu différente de celle des autochtones.

« Des hommes vêtus en treillis militaires, machettes, couteaux, flèches, sagaies et gourdins à la main. Des récoltes prises de force par les assaillants. Des semis détruits et des parcelles pulvérisées à l'herbicide ou piétinées.

Monsieur le Premier Ministre, la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous renouvèle sa fraternelle considération, et se fait un impérieux devoir, de soumettre à votre intime réflexion et méditation, la nouvelle ci-après tirée d'un reportage parue dans le quotidien « Le Messager » n°4818 du lundi 8 Mai 2017 :

