Cameroun: Lycée bilingue de Bonabéri - Il menace un surveillant général

Sauf que cette fois-ci, le lycéen insiste. Et c'est le ton grondeur de sa voix qui alerte son interlocuteur. Contrairement aux autres fois, le plaignant est venu armé. L'enseignant retrouve ainsi avec en face de lui un individu qui lève son arme blanche pour le frapper en posant une dernière fois la question sur ses téléphones. Le prof capitule et lui indique l'endroit, d'où l'élève récupère trois téléphones avant de s'enfuir en courant.

Pendant quelques secondes, Alain B, surveillant général au lycée bilingue de Bonabéri, a cru sa dernière heure arrivée. C'était samedi 6 mai 2017 dans son bureau. En face, un élève de terminale qui brandissait un poignard. Ce dernier, ancien président de la coopérative et connu au lycée pour ses multiples frasques, était venu pour la énième fois réclamer ses téléphones, confisqués lors d'une opération de fouille des salles de classe, en vue de récupérer tout matériel non pédagogique.

