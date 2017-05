Cameroun: 45e édition de la Fête nationale - Le coup d'envoi

Le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique lance les festivités ce jour à Mayo-Oulo département du Mayo- Louti, région du Nord.

Pour ouvrir le bal des manifestations devant déboucher sur la célébration, le 20 mai 2017, de la 45e édition de la Fête nationale du Cameroun, la ville de Mayo-Oulo, dans le département du Mayo-Louti, région du Nord, a l'honneur d'avoir été choisie. Elle accueille en effet ce jour le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Mounouna Foutsou, qui va y procéder au lancement des festivités. Après cette première étape, d'autres régions prendront le relai. La Fête nationale se célèbre cette année sur le thème : « Armée et Nation, en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité ».

Avant le clou de la célébration, le 20 mai prochain, le Musée national à Yaoundé abritera, du 15 au 18 mai, le village de l'unité et de l'intégration nationale. Cette innovation majeure permettra de promouvoir les valeurs de citoyenneté et de solidarité, à travers des échanges socio-éducatifs et des activités ludiques et culturelles. Cette année, les festivités vont se dérouler dans un contexte inédit, marqué par la mise sur pied et l'entrée en service de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Au plan sécuritaire, bien que considérablement affaiblie, la secte terroriste Boko-Haram continue de sévir par des incursions répétées dans la région de l'Extrême-Nord.

Au plan économique, il y a la mise en oeuvre du Plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance et l'amélioration des conditions de vie des populations. S'agissant spécifiquement des jeunes, le Plan triennal « Spécial jeunes » prescrit par le président de la République en vue de faciliter et d'accélérer l'insertion socio-économique de cette frange de la population a été lancé. Au plan social, il convient de relever la poursuite de l'intensification de la campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale sur l'ensemble du territoire national. La mise en place des équipes mobiles d'animation populaire urbaine et rurale (EMAPUR) ainsi que le corps des jeunes volontaires « médiateurs communautaires » permettra d'assurer, sous l'impulsion des comités d'éducation civique et d'intégration nationale et aux cotés des clubs d'éducation civique et d'intégration nationale, l'implication de proximité des populations de la base dans la lutte contre l'incivisme.

Dans la même perspective, la mise en oeuvre du Programme national de volontariat devrait permettre de donner un élan particulier au renforcement de la cohésion sociale et du don de soi, avec conséquemment une amélioration du sentiment d'appartenir à la même Nation. Au plan sportif, il y a la brillante prestation des Lionnes indomptables de football à la 10e édition de la CAN féminine organisée par le Cameroun et le trophée de vainqueur remporté par les Lions indomptables de football à la 31e édition de la CAN masculine organisée par le Gabon.