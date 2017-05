Ouganda: Un sommet sur les réfugiés annoncé au pays

Considéré comme modèle en matière d'accueil des déplacés, le pays abrite les 22 et 23 juin, une rencontre organisée par l'ONU.

Organisé par l'Ouganda et les Nations unies, un « grand » sommet de solidarité pour les réfugiés se tiendra les 22 et 23 juin prochain à Kampala, la capitale ougandaise. Cette rencontre sera coprésidée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutteres, et le président ougandais, Yoweri Museveni. Ce sommet permettra non seulement de lever des fonds pour soutenir la politique d'accueil des réfugiés de l'Ouganda, mais aussi de vendre le modèle ougandais. Selon la coordinatrice résidente du système des Nations unies en Ouganda, Rosa Malango, la rencontre de Kampala a aussi pour but de «mobiliser le soutien international à travers des partenariats directs, afin de répondre aux besoins de la crise humanitaire immédiate, mais aussi pour répondre aux besoins à long terme des réfugiés et des communautés concernées ».

Les raisons du choix du pays sont multiples. Selon RFI, l'Ouganda est le premier pays hôte de réfugiés en Afrique. Il abrite 1,2 million de personnes, dont plus de 900 000 Sudsoudanais, et sa politique d'accueil généreuse lui vaut souvent d'être cité en modèle. Malgré cet afflux record de réfugiés, qui n'est pas prêt de s'estomper (400 000 sont attendus d'ici la fin de l'année), l'Ouganda n'entend pas fermer ses frontières. Bien au contraire, ce pays d'Afrique de l'Est entretient une politique d'ouverture « qui fournit aux réfugiés des terres, une éducation et une chance de travailler », a expliqué le Premier ministre ougandais, Ruhakana Rugunda.