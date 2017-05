Cote d'Ivoire: Retour au calme à Bouaké en RCI

Une énième réclamation d'ex-combattants a perturbé la sérénité de la deuxième ville du pays lundi. La situation est redevenue normale à Bouaké, la deuxième ville du pays qui a été ébranlée lundi par un mouvement d'humeur de plusieurs centaines d'ex-rebelles. Ces derniers ont bloqué pendant plusieurs heures un accès à la ville.

Les « démobilisés » qui se revendiquent de la cellule 39 de Bouaké ont présenté leurs doléances au secrétaire général de la préfecture de la ville. Il est question d'obtenir des autorités leur réinsertion dans les différents corps de l'Etat, la prime promise aux mutins de janvier dernier et l'obtention du grade de caporal. « On veut 18 millions de F CFA par personne, la reconnaissance de notre grade de caporal et notre intégration dans l'armée », a déclaré à la presse un des porte-paroles du mouvement des démobilisés, Amadou Ouattara.

Les autorités ivoiriennes ont pris au sérieux la manifestation de Bouaké. C'est de cette ville qu'est partie la mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée, qui avaient paralysé plusieurs villes pour réclamer le paiement de primes. Toutefois, contrairement à janvier dernier, les démobilisés ne font pas partie de l'armée. Néanmoins, leur cahier de doléances a été faxé au gouvernement pour étude. En mars dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait déjà rencontré à Korogho une vingtaine de représentants des exrebelles. Il leur avait alors expliqué que l'Etat n'avait pas les moyens de payer les milliers d'anciens combattants que compte le pays.

Mais il n'a pas exclu la possibilité qu'on leur trouve des emplois ou des formations professionnelles. Du reste, la Côte d'Ivoire s'est engagée en 2016 dans une loi de programmation militaire qui s'étale jusqu'en 2020. Elle prévoit la modernisation et des achats d'équipements et une refonte des effectifs. Mais cette refonte tend davantage à dégraisser les effectifs de l'armée et non à l'enrôlement de nouveaux personnels.