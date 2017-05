Cameroun: Facilitation des échanges - Procédures simplifiées, productivité accrue

Un séminaire de formation sur l'appropriation de l'AFE par les acteurs nationaux s'achève ce jour à Douala.

Doter les membres du Comité national de facilitation des échanges du Cameroun (Conafe) d'outils théoriques, méthodologiques et didactiques d'appropriation de l'Accord de facilité des échanges (AFE), outil international entré en vigueur le 22 février dernier. C'est l'objectif du séminaire de formation ouvert à l'hôtel Sawa de Douala depuis le mardi 9 mai 2017 et s'achève demain. Cette session rentre dans le programme de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) pour le renforcement des capacités des membres des comités nationaux. Il s'agit pour cette semaine du module 1 : « Les normes et les recommandations internationales pour la facilitation des échanges ».

Au bout de cette formation, les membres du Conafe, organe créé en 2016 en remplacement du comité FAL, devront pouvoir posséder une maîtrise parfaite des enjeux et réussir leur stratégie de mise en place de l'AFE. Céline Bacrot, experte de la Cnuced, a interpellé les participants sur les avantages que présente l'accord pour le Cameroun : « La facilitation des échanges peut à la fois booster la compétitivité de votre pays en profitant pleinement des opportunités commerciales. De plus, la facilitation des échanges permet également de contribuer à une meilleure efficacité des institutions publiques. En mettant en place de nouvelles procédures, un système de gouvernance qui est basé sur la transparence et la simplification des procédures. Evidemment, ceci requiert un fort partenariat entre les secteurs public et privé.

En mettant en place l'AFE, on peut estimer jusqu'à 15% la réduction des coûts commerciaux. » Parlant de secteur privé, Vincent Kouete, représentant du Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam), est revenu sur leurs attentes de façon générale, liées à la facilitation des échanges, évoquant particulièrement la plateforme e-Force, « le guichet unique électronique qui est entré en vigueur fin décembre dernier et qui est encore en cours de rodage et duquel nous attendons énormément en termes de réduction des délais de passage, mais également de simplification des procédures. » Yves Christian Edoa Effa, le coordonnateur du secrétariat technique du Conafe, reconnaît que le chantier est vaste quand on parle de facilitation au Cameroun. Il est donc question pour les participants à la formation d'avoir une compréhension commune de l'AFE.