Madagascar: Café de la Gare - Soirée Latin Jazz avec Sanda Ranaivosoa Quartet

Et pour cela, une formation de rêve : Bim aux percus et au vocal, Henintsoa Andriamasimanana à la basse, Titan Randriamasindrazana à la batterie et Sanda Ranaivosoa à la guitare. Le répertoire sera varié, avec des reprises des chansons de Antonio Carlon Jobim, mais aussi de Cesaria Evoria, Tom Jobim, Serge Gainsbourg, Paco de Lucia et bien d'autres encore, sans oublier l'incontournable Santana. Bien sûr il s'agira d'une interprétation, mais les musiciens apporteront également leurs touches personnelles pour rendre les chansons singulières, car ils donneront des couleurs typiques aux influences malgaches dans leurs interprétations.

Ce sera un « afterwork » qui commence en douceur, avec des chansons jazz latino. Et quoi de plus que des musiciens qui apprécient ce style pour la soirée, car au Café de la Gare, c'est Sanda Ranaivosoa Quartet qui montera sur scène.

