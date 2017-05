Madagascar: ZESM - Une marque déposée, selon Emergence Madagascar

L'appellation « Zone Economique Spéciale Madagascar » (ZESM) est une marque déposée et protégée auprès de l'Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI).

La précision est d'Emergence Madagascar qui est d'ailleurs une autre appellation protégée de l'OMAPI. Une manière pour cette association qui s'occupe avant tout de l'aspect économique de la vie du pays de lancer un avertissement contre toute tentative d'utilisation abusive de ces termes. « Toute tentative ou initiative d'utilisation de cette marque déposée est passible de sanctions selon la loi en vigueur. Sauf autorisation écrite de Holijaona Raboana, Président d'Emergence Madagascar et propriétaire de la marque » précise un communiqué d'Emergence Madagascar qui reste cependant ouverte à une collaboration avec l'exécutif. « Toutefois, Emergence de Madagascar s'abstient de freiner tout élan économique en vue de l'intérêt du pays et ne compte pas encore faire valoir ses droits auprès des juridictions compétentes. Cette décision sera prise si et seulement si l'Etat met en place des ZES qui ne tiennent pas compte de la règle des 3T, et par voie de conséquence, de la souveraineté nationale. La règle des 3T est l'équilibre des intérêts entre les opérateurs Malagasy et les Malagasy, les IDE et l'Etat Malagasy ».

En tout cas, pour Emergence Madagascar, le concept de zone économique spéciale devrait faire l'objet d'une concertation nationale incluant tout acteur concerné, public ou privé, dans la finalité d'élaborer un pacte pour l'émergence de Madagascar ou « Dinan'ny Fisandratan'ny Madagasikara ». Une étude approfondie a été menée dans ce sens dans le document-programme économique « Emergence » élaboré par la plateforme Emergence de Madagascar.