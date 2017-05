Madagascar: Gasy Ploit - Agrad&Skaiz, Odyai, Kim Jah... en concert à Antsahamanitra

Le label est aussi à l'origine du concours Fantsy Line, un concours de clash qui a déjà sa petite place même à l'échelle internationale. La finale de cette année se tiendra à Antsahamanitra le samedi 13 mai prochain à 13h. D'ailleurs, ce spectacle réunira plusieurs artistes de la scène urbaine locale du label GasyPloit, qui compte dans ses rangs Agrad&Skaiz, Odyai, Tsota&Askin et les jeunes comme Jyunii, Kim Jah, Khal'lil et Bab's.

Cinq ans et des artistes, devenus de vraies stars adulées par les adolescents. En cinq ans, le label GasyPloitcréé par Don Smokilla produit plusieurs artistes et a organisé bon nombre de spectacles. Parmi eux, le Click Jam, un événement hip hop qui réunit le Clash et la danse, qui se fait depuis 2012. La première édition a connu un grand succès au PK.00, avec un concert à guichets fermés. Des incontournables de la place ont participé à l'événement, dont Agrad&Skaiz, Mista, Roy Rakoto... les deux autres éditions ont connu le même succès.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.