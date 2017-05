Madagascar: Motion de censure et tractations intenses

Une chose est cependant sûre : les rancœurs d'un certain nombre de députés contre le premier ministre sont réelles et ces derniers désirent le voir quitter Mahazoarivo.

Les réunions sont fréquentes et on parle de conciliabules entre les membres des différents groupes parlementaires. Comme il est de coutume, des tractations ont eu lieu, mais comme elles se passent dans le plus grand secret, on ne peut que parler de ce qui s'y trame au conditionnel.

Les rumeurs de motion de censure qui ont couru de manière insistante ces derniers temps dans le microcosme politique n'ont, semble-t-il, pas altéré la quiétude du premier ministre. Les déclarations rassurantes du président de l'Assemblée nationale et l'apparent détachement du chef du gouvernement interrogé par les journalistes n'ont cependant pas dissipé les doutes sur la volonté d'un certain nombre de députés de mener à son terme l'opération qu'ils ont initiée.

