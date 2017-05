Madagascar: Tourisme - Lancement d'un nouveau label pour les hôtels

Les clients des hôtels labellisés « First Assistance Hôtel » peuvent bénéficier d'une assistance médicale pendant leur séjour dans ces établissements. Cette nouveauté vise à améliorer les services fournis aux touristes.

Une Convention pour la création du label « First Assistance Hôtel » a été signée hier entre le ministère du Tourisme, Assistance Plus Madagascar et la FHORM (Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar). En effet, il s'agit d'un nouveau label qui garantit un service d'assistance médicale aux touristes. Les hôtels qui souscrivent à la convention seront donc labellisés, ce qui permettra à tous leurs clients de bénéficier de soins médicaux d'urgence nécessaires, voire de l'évacuation sanitaire, en cas de dégradation soudaine de leur santé. D'après le ministre du Tourisme Roland Ratsiraka, la sécurité fait partie des critères déterminants pour les touristes, dans le choix de leurs destinations. La mise en place de ce label devrait permettre d'améliorer l'image de la destination Madagascar, de plus en plus connue à travers le monde comme étant « l'île aux trésors ».

Innovation. Pour ses promoteurs, le label « First Assistance Hôtel » pourra apporter de grands changements, en termes de service dans l'industrie du tourisme. En effet, la convention signée hier garantit un haut niveau de service d'assistance santé à Madagascar. « Les hôteliers labellisés pourront se prévaloir d'offrir à leur clientèle une prestation supplémentaire véritablement exceptionnelle en mettant à leur disposition un service d'assistance et de secours à la personne », a expliqué Rita Ravelojaona, présidente de la FHORM. A noter que la société Assistance Plus, qui lance le label avec le ministère et les représentants du secteur privé, est leader à Madagascar, dans son domaine d'activité et a réalisé 2 200 interventions en 2016. D'après son PDG, Patrick Cejudo, Assistance Plus assure une couverture sanitaire sur tout le territoire malgache ainsi que sur l'ensemble des îles de l'Océan Indien.

Qualité. Madagascar a de nombreuses attractions touristiques, mais l'hébergement et la restauration constitue encore 70% du produit touristique, selon la FHORM. En effet, cette fédération s'attelle depuis un moment à rehausser la qualité du produit hôtelier à Madagascar, en mobilisant ses membres et tout le parc hôtelier pour améliorer leurs infrastructures, ainsi que leur qualité de services et de produits. Actuellement la FHORM dispose de plus de trois millions de nuitées à vendre, dont 85% concernent des ventes directes à la clientèle touristique de Madagascar. D'après ses membres, le tourisme régional doit être développé avec des offres de transports aériens attractifs.