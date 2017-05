Madagascar: Menace de mort, diffamation et violences - Vers un mandat d'arrêt contre Riana Andriamandavy

Un départ apparemment décidé d'une manière précipitée, puisqu'il survient juste au moment de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement. A cause de ces successions d'évènements, le PGCA n'écarte pas la possibilité d'une « fuite organisée ». Il convient de noter que Riana Andriamandavy VII fait l'objet d'une Interdiction de Sortie du Territoire (IST), sortie le lundi 8 mai dernier par le Procureur général près la Cour d'Appel, c'est-à-dire au lendemain de son départ pour la Chine. Jacques Randrianasolo a également tenu à préciser que selon les articles 147, 150 et 152 du Code pénal, il est de son ressort d'ordonner l'ouverture d'une enquête judiciaire contre le sénateur Riana Andriamandavy qui a d'ailleurs été pris en flagrant délit par rapport à plusieurs faits, notamment sur les violences perpétrées au siège du Bianco. Une demande de levée de l'immunité parlementaire n'est donc pas nécessaire. A l'allure où vont les choses, le vice-président du Sénat risque d'opter pour un exil volontaire en Asie.

Dans son action, le Procureur général près la Cour d'Appel précise : « pour enquête et éventuellement en vue d'un défèrement ». Jacques Randrianasolo affirme qu'outre les violences perpétrées au siège du Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) à Ambohibao lors de l'audition de Claudine Razaimamonjy par les enquêteurs de cet organe en charge de la lutte contre la corruption, le vice-président du Sénat est également poursuivi pour avoir proféré des menaces de mort contre la présidente du Syndicat des Magistrats de Madagascar, Fanirisoa Ernaivo. D'après les explications, cette dernière aurait déposé plainte le 2 mai dernier pour « menace de mort, diffamation, violences et voie de fait ». Riana Andriamandavy VII aurait non seulement tenu des propos injurieux contre le numéro Un du SMM à travers les réseaux sociaux, mais il lui aurait également envoyé des menaces de mort par SMS.

