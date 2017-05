Ile Maurice: Commission drogue - «Peroomal Veeren m'a proposé Rs 40 000»

Kailash Bundhoo a maintenu son innocence mais n'a pas pu convaincre la commission quant à la provenance de certaines sommes déposées sur son compte bancaire. Paul Lam Shang Leen, le président de la commission, lui a fait savoir qu'il devra s'expliquer devant l'Anti Drug and Smuggling Unit et l'Independent Commission against Corruption.

Plus tôt, Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs ont écouté Kailash Bundhoo, un autre gardien affecté à la prison de Melrose. La commission est en possession de documents prouvant de nombreux échanges téléphoniques avec Siddick Islam, un détenu soupçonné d'être l'un des cerveaux du trafic de drogue en prison.

Les échanges entre gardes-chiourmes et détenus écroués pour trafic de drogue continuent d'être passés au crible par la commission d'enquête sur la drogue. Mohamed Ramjan, un gardien affecte à la New-Wing prison, a été plus parlant que ses collègues passés avant lui, ce jeudi 11 mai.

