Ile Maurice: Yogida Sawmynaden - «La fusion IBA-ICTA Multicarrier aura bien lieu»

Des représentants des secteurs public et privé, ainsi que des légistes ont été conviés à cet atelier de travail. Yogida Sawmynaden a expliqué qu'il faut avoir «des partages entre le privé et le public. Nous avons tendance à regarder le côté informatique en oubliant l'aspect légal. L'un des objectifs de cet atelier par la NCB est justement de revoir le cadre légal». Le gouvernement mettra bientôt en place des archives de logiciels pour permettre au grand public de télécharger des logiciels avec les codes sources.

Le ministre des Technologies, de l'innovation et de la communication (TIC), Yogida Sawmynaden, a confirmé que la fusion entre l'Independent Broadcasting Authority (IBA), l'Information Communication Technologies Authority et Multi Carrier Mauritius Ltd aura bien lieu. C'était ce jeudi 11 mai, lors Un atelier de travail sur les Open Source Software, ou logiciels libres, a été organisé ce jeudi 11 mai par le National Computer Board (NCB).

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.