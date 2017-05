Congo-Kinshasa: Le nouveau code de la famille congolais peine à être vulgarisé

- La suppression de l'autorisation maritale ; l'obligation faite aux époux de s'accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s'obligent individuellement ou collectivement ; la liberté de la partie lésée de saisir le tribunal pour les départager ; l'attribution du nom de l'enfant en commun accord des époux ; la liberté des deux conjoints de choisir le lieu de résidence du ménage dans l'intérêt de tous ; la considération du caractère injurieux de deux époux en cas d'adultère ; l'émancipation judicaire du mineur en cas des actes précis et sa révocation si nécessaire auprès de l'officier de l'Etat civil et la liberté de chaque conjoint, sans préjudice de l'application de la théorie du mandat domestique sous le concours de ce dernier.

