Ile Maurice: SCBG - L'opposition s'invite dans la grève de la faim

«Gouvernma aktiel responsab pou tou ceki finn arivé zordi», a déploré Eddy Sadien, porte-parole des grévistes, lors d'un point de presse, aujourd'hui, au centre Marie-Reine-de-la-Paix. Il annonce la mise sur pied d'un comité de soutien en faveur des détenteurs du plan SCBG. «C'est une injustice envers ces personnes. La santé des grévistes est inquiétante. On demande au gouvernement de descendre au jardin de la Compagnie et de proposer une solution concrète.»

120 employés de Galeries Fokeerbux Ltee se sont aussi déplacés au jardin de la Compagnie pour soutenir le directeur de l'entreprise, Shaffick Fokeerbux, l'un des grévistes. «Nou patron so la santé pa bon.» Ces derniers demandent au gouvernement de venir au plus vite avec une solution car leurs emplois sont menacés. «Bizin ena mor pou ki gouvernma désid pren aksion», fulminent-ils.

